Świętowanie na Zamku. Propozycje nie tylko dla kobiet

Kilka wydarzeń z okazji Dnia Kobiet przygotował Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
Chór Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza w południe na „Niedzielny koncert popołudniowy”, a w programie m.in. największe hity Abby i światowe przeboje ubiegłych dekad.
Chór Uniwersytetu Szczecińskiego to jeden z najbardziej aktywnych i utytułowanych zespołów akademickich w Polsce. Zespół regularnie koncertuje na najważniejszych scenach w Polsce i Europie. Występował m.in. w obu siedzibach Parlamentu Europejskiego – w Brukseli i Strasburgu, a także w Niemczech, Belgii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Danii i Czarnogórze.
Chór jest wielokrotnym laureatem Grand Prix, Złotych Pucharów, Złotych i Srebrnych Dyplomów oraz Nagród Specjalnych na prestiżowych konkursach chóralnych w kraju i za granicą. Wśród najważniejszych sukcesów znajdują się m.in. zwycięstwa i najwyższe wyróżnienia na Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat”, Ogólnopolskim Turnieju Chórów „O Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni”, Inside Poland International Choral Competition w Warszawie, międzynarodowym konkursie Carmen Fidei, a także festiwalach i konkursach w Międzyzdrojach, Barczewie, Lublinie i Kielcach. Zespół był wielokrotnie nagradzany nie tylko za jakość brzmienia, lecz także za kreatywność sceniczną, oryginalny repertuar i wyjątkową ekspresję artystyczną.
Repertuar chóru obejmuje szerokie spektrum stylistyczne – od muzyki a cappella, przez dzieła sakralne i współczesne, po monumentalne formy wokalno-instrumentalne, takie jak „Carmina Burana” Carla Orffa czy IX Symfonia Ludwiga van Beethovena. Zespół realizuje również projekty multimedialne, nagrania studyjne oraz teledyski, a jego działalność artystyczna uzupełniana jest warsztatami wokalnymi i edukacyjnymi.
W programie koncertu m.in. Składanka największych przebojów zespołu ABBA: „I have a dream”, „Mamma Mia”, „S.O.S.”, „Take a chance on me”, „Thank you for the music”, „Dancing Queen”, „Waterloo”; A Tribute to Queen – Arr. by Marek Brymer; „We will rock You”, „Another one bites the Dust”, „We are the Champions, Bohemian Rhapsody” „Imagine” – słowa i muzyka John Lennon, Arr. by Mac Huff „Sing Sing”; „Umówiłem się z nią na dziewiątą” – Arr. by Marek Jasiński; „Sway” Arr. by Kirby Shaw; „Embraceable You” – słowa Ira Gershwin, muzyka George Gershwin; „Zacznij od Bacha”…
Prowadzenie: Andrzej Wątorski
Kiedy: 8 marca (niedziela)
godz. 12:00
gdzie: Sala Bogusława X
Oprowadzania kuratorskie po wystawach Dawna grafika portretowa w zbiorach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Warsztat geniuszu. Sztuka Lucasa Cranacha Starszego i Lucasa Cranacha Młodszego
Podczas oprowadzania spojrzymy na obie wystawy z perspektywy kobiet – zarówno tych obecnych w źródłach historycznych, jak i tych utrwalonych w sztuce. W pierwszej części pojawią się m.in. postacie: carycy Katarzyny II Wielkiej, mądrej i wykształconej Zofii Holsztyńskiej, żony księcia Filipa II oraz słynnej pomorskiej „czarownicy” Sydonii von Borck.
Następnie oprowadzanie przeniesie się do warsztatu rodziny Cranachów, gdzie z drzeworytów i dzieł malarskich ożyją kobiety z kart Pisma Świętego, mitologii oraz bohaterki anonimowe, utrwalone w sztuce jako symbole cnót, pokus i siły. Zastanowimy się, jak artyści epoki kształtowali wyobrażenia o kobiecości i jak te przedstawienia wpływają na nasze spojrzenie.
Kiedy: 8 marca (niedziela)
godz. 13:00
Zbiórka: Skrzydło Wschodnie, Galeria Przedmiotu
Cały weekend 6-8 marca 2026 w Kinie Zamek poświęcony będzie kobietom. Dla nich i o nich przygotowano każdego dnia propozycje nie tylko filmowe, ale też teatralne, bardziej oczywiste i te nieco bardziej przewrotne. Można obejrzeć filmy: Wartość sentymentalna; Nagi instynkt; Klimt i Schiele. Eros i Psyche; Prawdziwa historia Tamary Łempickiej; Profesja pani Warren – National Theatre Live
Szczegóły: w informatorze Kuriera/Kina