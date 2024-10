Za szybko po terenie Starego Tartaku

dzieciolandia

2024-10-01 20:17:58

Jak mnie wkurzają takie zwroty jak "szczególnie niebezpieczne dla pieszych, którzy nierzadko z dziećmi tamtędy się poruszają". A co to zmienia czy są z dziećmi czy nie? To bezdzietnych można rozjeżdżać bo są mniej warci? Czy jak ktoś jest z dzieckiem to ma większe prawa, przywileje? Co za chore czasy nastały. Kiedyś ludzie robili sobie dużo dzieci i nikt się nie przejmował czy jeden dzieciak w tę czy we w tę. Teraz nad każdym dzieciaczkiem jest oh ah oj, do tego stopnia że wolno im wszystko