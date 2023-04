Za służbę państwu i społeczeństwu. Walczyli o wolność i niepodległość [GALERIA]

Odznaczono 62 osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu. Fot. Ryszard PAKIESER

Uroczystość wręczenia medali „Pro Patria”, „Pro Bono Poloniae” oraz Stulecia Odzyskanej Niepodległości odbyła się w poniedziałek (17 kwietnia) w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W imieniu odznaczanych przemawiał Juliusz Słowacki, prezes Stowarzyszenia Grudzień 70/Styczeń 71.

- Zadaję sobie pytanie, w jakim kierunku zmierza nasza Ojczyzna i czy jeszcze nasze pokolenie ma pracę do wykonania? - mówił. - Czy jesteśmy jeszcze zdolni do poświęceń? Czy tylko będziemy jak te znaki drogowe dla jednych ważne, dla innych niewiele znaczące? W ciągu stu lat od odzyskania niepodległości, przez prawie pół wieku musieliśmy o tę wolność i niepodległość walczyć. Wielokrotnie z Niemcami, sowietami, komunistami, postkomunistami. Jeszcze dziś nie jestem do końca przekonany, czy ta wolność jest taka, którą sobie wymarzyliśmy, o którą walczyliśmy? Czy ta niepodległość nie jest zbyt enigmatyczna i wciąż zagrożona? W obliczu olbrzymich napięć i wojen, w obliczu nieobliczalnej polityki mocarstw światowych mam ogromną nadzieję, że limit nieszczęść, jakie spotykają naszą Ojczyznę, został wyczerpany.

Łącznie, na wniosek Stowarzyszenia Grudzień 70/Styczeń 71, odznaczono 62 osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu. Uroczystego aktu dekoracji dokonał szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych min. Jan Józef Kasprzyk. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI