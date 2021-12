Za darmo zaglądają do aut. Akcja stargardzkiej szkoły

Prawie od 10 lat Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie zaprasza kierowców na bezpłatne przeglądy aut. Każda z nich cieszy się powodzeniem.

– To świetna inicjatywa, bo bezpieczna jazda to sprawny samochód – mówi Ryszard Kamiński, stargardzianin, który skorzystał z propozycji ZS5 i przyjechał w miniony czwartek na przegląd swojego samochodu. – Teraz wiem na czym stoję. Mam do wymiany tylko płyn.

Przeglądy były w ostatnim czasie ograniczone przez pandemię. Ale szkoła nie zamierza z nich rezygnować, bo cieszą się dużym zainteresowaniem.

– Podczas ostatniej akcji z darmowych przeglądów skorzystało 20 kierowców – mówi Michał Stasiak, kierownik warsztatów samochodowych w Zespole Szkół nr 5. – Zapraszamy na kolejne mieszkańców całego powiatu stargardzkiego i nie tylko. Zastrzegam, że nie jest to okresowe obowiązkowe badanie techniczne, dlatego też nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia w dowodzie rejestracyjnym.

Korzyści mają też uczniowie, którzy kształcą się na mechaników. Mają okazję uczyć się zawodu w praktyce. Kolejna akcja – na wiosnę.

(w)