Z NiOL do STBS. (Nie)oczekiwana wymiana prezesów

Radosław Kanarek nie będzie już kierował miejską spółką odpowiedzialną za Strefę Płatnego Parkowania w Szczecinie. Fot. Wiadomości Szczecin

Z końcem marca z prezesurą w spółce Nieruchomości i Opłaty Lokalne żegna się Radosław Kanarek. Pozostanie jednak w zasobie niezbędnej kadry kierowniczej Szczecina. Na stanowisku prezesa zarządu i dyrektora naczelnego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zastąpi odchodzącą na emeryturę Grażynę Szotkowską.

Radosław Kanarek (52 l.) jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek: Zarządzanie i Marketing). Od 2001 r. zawodowo jest związany z administracją rządową. Do kwietnia 2015 r.pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Logistyki i Zamówień Publicznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Natomiast od czerwca 2018 r. był prezesem NiOL. Został wybrany na to stanowisko przez Radę Nadzorczą spółki tejże spółki - w drodze konkursu (formalnie: postępowania kwalifikacyjnego). „Wykazał się największą wiedzą w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnych uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, działalności spółki i sektora, w którym działa oraz wykazał się posiadaniem doświadczenia zawodowego i kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji" - jak wówczas uzasadniono wybór.

Również tą drogą, czyli postępowania kwalifikacyjnego, został wybrany na stanowisko prezesa zarządu i dyrektora naczelnego STBS. Na tym stanowisku - już w kwietniu - zastąpi odchodzącą na emeryturę Grażynę Szotkowską. Przypomnijmy, że Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego kierowała nieprzerwanie od grudnia 1996 r. ©℗

(an)

