Tutaj nie kontrolują opłat za parkowanie. To wciąż plac budowy

Fot. NiOL

Szczecińska spółka NiOL informuje, że nie kontroluje wnoszenia opłat za parkowanie w rejonie Dworca Głównego – na ulicach Kolumba, Dworcowej i Nowej. To w związku z prowadzoną w tym rejonie inwestycją.

REKLAMA

– Znaki D-18 wskazujące miejsca postojowe na tych ulicach nie są opatrzone napisem „Płatne”, a parkomaty nie działają (zostały ofoliowane) – informuje Wojciech Jachim, rzecznik NiOL. – Czasowe zawieszenie kontroli opłat ma związek z inwestycją pod nazwą „Przebudowa torowiska z trakcją na ulicach Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie”.

Rzecznik dodaje, że zgodnie z Ustawą o Drogach Publicznych Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje wyłącznie na drogach publicznych.

– Mimo że ulice Kolumba, Dworcowa i Nowa zostały już otwarte dla ruchu kołowego, formalnie są placem budowy, a tym samym nie mają statusu dróg publicznych – wyjaśnia rzecznik. – Wszystkie ulice objęte inwestycją zostaną odebrane przez Miasto od wykonawcy po zakończeniu całego zadania, a to ma nastąpić z końcem lipca 2026 roku.

(k)

REKLAMA