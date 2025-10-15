Wkrótce rusza parking podziemny przy ul. Małkowskiego. Można składać wnioski o abonament

Spółka NiOL rozpoczęła w środę 15 października nabór wniosków o abonament w parkingowcu kwartału 36. Jeśli liczba chętnych będzie większa niż liczba miejsc, o przydziale abonamentów zdecyduje publiczne losowanie.

Pierwszy miejski parking podziemny przy ul. Małkowskiego 10 zostanie oficjalnie otwarty 27 października o godz. 14. Przez tydzień będzie dostępny za darmo. Opłaty zaczną obowiązywać od 3 listopada.

Postój w parkingowcu jest płatny we wszystkie dni robocze, soboty, niedziele oraz święta. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 4 zł, ale maks. 50 zł za jedną dobę (4 zł za pierwszych 12 godzin, 2 zł za 13 godzinę, za kolejne 11 godzin – zero złotych).

- Dwupoziomowy parking ma 262 miejsca postojowe - przypomina Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. - 40 z nich przeznaczono na abonamenty roczne w cenie 600 zł miesięcznie. Mogą się o nie ubiegać wszyscy zainteresowani kierowcy, niezależnie od miejsca zamieszkania. 20 miejsc postojowych wydzielono na abonamenty roczne dla mieszkańców kwartału 36, czyli osób mieszkających w kwartale ulic Małkowskiego, Księcia Bogusława X, Bohaterów Getta Warszawskiego oraz Błogosławionej Królowej Jadwigi. Abonament mieszkańca kosztuje 300 zł miesięcznie.

Umowa na zakup abonamentu (zwykłego i mieszkańca) jest zawierana na rok, (pierwszy okres abonamentowy obowiązuje do 31.12.2026 r.). Posiadacz abonamentu rocznego będzie miał do dyspozycji konkretne miejsce postojowe na wyłączność.

Wnioski o zakup abonamentu/abonamentu mieszkańca można składać do 27 października (w kolejnych latach od 2 do 30 listopada) w biurze SPP przy al. Wojska Polskiego 105 lub na adres e-mail kw36@spp.szczecin.pl.

- Jeśli liczba chętnych na abonamenty będzie większa niż liczba miejsc (40 i 20), o przydziale zdecyduje publiczne losowanie - mówi W. Jachim. - Termin pierwszego losowania zostanie ogłoszony 28 października.



Wniosek o abonament, regulamin parkingu, procedura losowania – dostępne są na stronie spp.szczecin.pl w zakładce „Inne parkingi zarządzanie przez NiOL”.

