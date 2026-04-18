Z motywem Szczecina. Festiwal marki w Enea Arenie [GALERIA]

Najbardziej charakterystyczne punkty miasta - jego zabytki, kultowe miejsca i postaci - malowane na płótnie, desce, umieszczane na posterach, torbach, koszulkach, nawet na biżuterii. Klimatyczne historie tworzone wokół nich i zamknięte na kartach książek, z autografami autorów, przez lokalne oficyny wydawnicze. Do tego najbardziej znane ze szczecińskich smaków: od paprykarza i przesłodkich lizaków oraz krówek, przez fantastyczne ciasta, po nalewki i wytrawne wina. I jeszcze mnóstwo innych - także kosmetycznych - niespodzianek.

To wszystko na jedynym w swoim rodzaju Festiwalu marki „Zrobione w Szczecinie", jaki w ten weekend dzieje się w Enea Arenie (ul. Szafera 3/5/7). Warto odwiedzić jeszcze w sobotę (18 kwietnia) do godz. 18 albo w niedzielę (w godz. 10-17).

„Zrobione w Szczecinie" to synonim wysokiego standardu i prestiż. Marka powołana do życia przed ośmioma laty dla promowania produktów i usług lokalnych, wyróżniających się najwyższą jakością. O możliwość posługiwania się tym flagowym znakiem w swojej ofercie ubiegało się blisko 300 przedsiębiorców, spośród których 120 otrzymało takie wyróżnienie. Wśród nich jest nasz „Kurier", ale również niektóre ze szczecińskich restauracji, piekarni i cukierni, firmy kosmetyczne, rękodzielnicy, rzemieślnicy, sklepy z pamiątkami, jak również wysoko wyspecjalizowane firmy IT, producenci odzieży i pościeli, palarnie kawy, organizatorzy eventów, artyści, browar itd. Niektórzy z nich prezentują swe unikatowe wyroby właśnie na festiwalu w Enea Arenie.

O ile na festiwal marki „Zrobione w Szczecinie" wstęp jest wolny, o tyle na odbywający się równolegle II Szczecin Coffee Festival - biletowany (15 zł).

