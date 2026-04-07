Morskie Centrum Nauki od wtorku z nowym dyrektorem

MCN przy ul. Nad Duńczycą w Szczecinie będzie kierowane przez Pawła Bartoszewskiego.

Paweł Bartoszewski przejmie funkcję dyrektora Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Jego kadencja rozpocznie się 8 kwietnia br.

Nowy dyrektor został powołany przez marszałka województwa zachodniopomorskiego na cztery lata. Paweł Bartoszewski obowiązki pełni już od kwietnia ubiegłego roku, kiedy zastąpił na tym stanowisku Witolda Jabłońskiego.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Bartoszewski został wyłoniony w drodze konkursu, w którym uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów. Komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała jego wybór.

- Przedstawiona przez pana Pawła Bartoszewskiego koncepcja funkcjonowania Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, w ocenie komisji, najbardziej odpowiada aktualnym potrzebom instytucji, utrzymaniu jej silnej marki, a także rozwijaniu i wzbogacaniu oferty edukacyjnej, jednocześnie zaś umożliwia kontynuację merytorycznej działalności statutowej. Autoprezentacja kandydata wskazała na kompetencje osobiste i kwalifikacje zawodowe, które przyczyniać się będą do profesjonalnego wykonywania zadań na stanowisku dyrektora instytucji, a także dają szansę na stałe zwiększanie i rozwijanie potencjału Centrum – napisano w protokole z posiedzenia komisji.

Paweł Bartoszewski jest ekonomistą, pracował w administracji publicznej. Przez sześć lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, wcześniej kierował także Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz pełnił funkcję wiceprezesa Szczecińskiego Parku Przemysłowego. W 2024 roku pełnił obowiązki prezesa zarządu Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”. W latach 2015-2019 był także doradcą burmistrza Goleniowa.©℗

