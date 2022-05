XXV Ogólnopolskie Święto Kominiarzy odbywa się w Szczecinie. Przedstawiciele tego zawodu zjechali do nas z całej Polski. Święto rozpoczęli w poniedziałek 30 maja przemarszem pocztów sztandarowych i uczestników ulicami miasta do Bazyliki Archikatedralnej pw. Św. Jakuba Apostoła oraz mszą. We wtorek w ramach atrakcji kominiarze zaplanowali m.in. rejs statkiem po Odrze i Jeziorze Dębskim oraz zwiedzanie Szczecina. Zostaną tu do 1 czerwca.

(gan)