Pukają do mieszkań i sprzedają kartki świąteczne. Kominiarze czy naciągacze?

Kominiarze sprzedający kartki świąteczne znów pukają do mieszkań szczecinian. Zjawisko nasiliło się przed Wielkanocą. Mieszkańcy proszą, aby uważać na nieznanych mężczyzn, którzy prawdopodobnie niewiele mają wspólnego z zawodem kominiarza i informować swoich bliskich o takich sytuacjach.

Zaniepokojeni mieszkańcy miasta ostrzegają na grupach internetowych o mężczyznach podających się za kominiarzy i sprzedających kartki świąteczne.

- To było we wtorek po godzinie 17 - mówi jedna z mieszkanek Szczecina. - Pierwszy raz to mi się zdarzyło. Mężczyzna nie przedstawił się i nie podał z jakiej jest firmy. Złożył życzenia wręczając kartkę świąteczną i zapytał, czy znalazłby się jakiś grosik dla kominiarza. Powiedział też, że można złapać za guzik, bo to przynosi szczęście.

Kobieta nie przyjęła kartki i odmówiła wpłacenia datku. Podobne historie przytaczają inni zaniepokojeni mieszkańcy. Nieznani mężczyźni ubrani są w strój kominiarzy, wręczają kartki świąteczne lub kalendarze i proszą o wręczenie konkretnej kwoty. Jedni dają się nabrać na serdeczność i świąteczne życzenia i przekazują datek - z reguły jest to nieduża kwota. Inni, jak nasza rozmówczyni, odmawiają. Wizyty rzekomych kominiarzy to już standard, zwłaszcza w okresie świat czy Nowego Roku.

Czy mężczyźni pukający do mieszkań mogą być rzeczywiście kominiarzami? Wątpliwe.

- Żaden kominiarz nie będzie chodził po domach, bo po prostu nie ma na to czasu, a po drugie nie będzie nadwerężał renomy swojej firmy - mówi pracownik jednej ze szczecińskich firm kominiarskich. - A koszulkę z napisem kominiarz każdy może sobie dzisiaj kupić w internecie.

Zapewnia, że takie praktyki nie leżą w zwyczajach zawodowych kominiarzy.

Dotychczas mężczyźni rozdający kartki widziani byli w różnych rejonach Szczecina, między innymi na Pomorzanach.©℗

(aj)