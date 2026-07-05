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XXIII Święto Śledzia Bałtyckiego w Niechorzu [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 04 lipca 2026 r. 23:13
Ostatnia aktualizacja: 04 lipca 2026 r. 23:13
XXIII Święto Śledzia Bałtyckiego w Niechorzu
 

XXIII Święto Śledzia Bałtyckiego w Niechorzu za nami. Jak co roku nie zabrakło pysznych świeżych potraw ze śledziem w roli głównej, szant na scenie i dobrej pogody. 

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W sobotę (4 lipca) na placu przed Latarnią Morską można było spróbować ryby po niechorsku i licznych potraw ze śledzia. Odbył się także konkurs na najlepsze danie ze śledzia. Gości w gminie Rewal nie zabrakło, także przyjezdnych, co można było zaobserwować także na pobliskich parkingach, które wypełniły się niemal do ostatniego miejsca. 

(reg)

Fot. i film Sylwia Dudek

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