XXIII Święto Śledzia Bałtyckiego w Niechorzu za nami. Jak co roku nie zabrakło pysznych świeżych potraw ze śledziem w roli głównej, szant na scenie i dobrej pogody.
W sobotę (4 lipca) na placu przed Latarnią Morską można było spróbować ryby po niechorsku i licznych potraw ze śledzia. Odbył się także konkurs na najlepsze danie ze śledzia. Gości w gminie Rewal nie zabrakło, także przyjezdnych, co można było zaobserwować także na pobliskich parkingach, które wypełniły się niemal do ostatniego miejsca.
(reg)
Fot. i film Sylwia Dudek