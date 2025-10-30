Morskie Zaduszki w Niechorzu. Wspomnienie dwóch Jurków

Fot. Muzeum Rybołówstwa Morskiego

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu zaprasza na wyjątkowy wieczór wspomnień i muzyki. W czwartek, 30 bm., o godz. 19 odbędą się Morskie Zaduszki – koncert zespołu The Nierobbers, poświęcony pamięci dwóch niezwykłych postaci związanych z muzeum i polskim rybołówstwem: Jerzego Jasickiego, rybaka z Rewala, oraz Jerzego Porębskiego, legendy polskiego ruchu szantowego.

– Jerzy Jasicki i Jerzy Porębski to dwaj wielcy przyjaciele naszej instytucji – mówi Martyna Smolnik, dyrektor muzeum. – Jeden – niezrównany gawędziarz, rybak pływający na RWL–8. Drugi – naukowiec, autor muzyki morskiej i również rybak dalekomorski. Spotykali się w naszym muzeum, prowadzili długie rozmowy, inspirowali się nawzajem.

Podczas koncertu publiczność usłyszy montaż słowno-muzyczny przygotowany przez muzealników i zespół The Nierobbers. Artyści w 2019 roku nagrali płytę z własnymi aranżacjami utworów Jerzego Porębskiego, przy współudziale samego autora. Album stał się prawdziwą sensacją w środowisku szantowym.

W wieczór zaduszkowy koncert odbędzie się bez konferansjerki – kolejne utwory zapowiedzą Porębski i Jasicki, dzięki wykorzystaniu archiwalnych nagrań z muzealnej kolekcji oraz materiałów udostępnionych przez Helenę Porębską, wdowę po Jerzym Porębskim. Gościem specjalnym wydarzenia będzie właśnie Helena Porębska.

Na kameralnej scenie muzeum wystąpi również Stanisław Majchrzak, laureat I Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Keja”, który odbył się w czerwcu tego roku w niechorskiej szkole podstawowej.

Wstęp wolny.

