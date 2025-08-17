Jest ryzyko, jest zabawa? Niebezpieczne igranie z żywiołem
Jest ryzyko, jest zabawa? Niebezpieczne igranie z żywiołem
Data publikacji: 16 sierpnia 2025 r. 13:09
Ostatnia aktualizacja: 16 sierpnia 2025 r. 22:15
– Nie mamy żadnych uprawnień, by zakazać ludziom wchodzenia do Bałtyku na plaży niestrzeżonej – mówią ratownicy z Niechorza zapytani o kapiących się na niestrzeżonej plaży pomimo panujących dziś trudnych warunków.
Silny wiatr, wysokie fale, prądy wsteczne – nie zniechęcają śmiałków do niebezpiecznych zabaw. I wygląda to tak: ryzykanci przy ostrogach „ujarzmiają fale”, a nieopodal też przy ostrogach ratownicy ćwiczą, by nikomu nie stała się krzywda.
– Widzimy tych ludzi, patrzymy na nich – mówią. – Ale wszelkie próby wpłynięcia na ich zachowanie nic nie dają. Nawet jeśli wyjdą z wody po naszej prośbie (nie możemy ludziom zakazać kąpieli na niestrzeżonej plaży), to gdy się oddalimy parę kroków, wchodzą z powrotem.
Tekst, fot. i film (sd)
Komentarze
Fajowo
2025-08-16 21:53:28
Jak nad Atlantykiem.
a niech się topią
2025-08-16 19:01:24
Donald Tusk mówi że: "panstwo nie może nikomu zakazać podejmowania ryzykownych decyzji" i ja się z Donaldem zgadzam. Jak się ktoś chce utopić to po co mu to utrudniać?
@z drugiej strony
2025-08-16 18:48:08
Topią się wszyscy,a nie najlepiej pływający. Każdy może utonąć. Tyle,że ten,który mial okazję dojść do takich umiejetności by pływać przy takich falach już wie co mu grozi i czym ryzykuje. Wie, co to prąd wsteczny,gdzie załamują się fale,jak przez nie przeplynąć i jakie ma szanse wyjść z wody,kiedy prąd zabiera mu grunt spod nóg . Zabawa jest niezapomniana -pływać w tej wirówce,przebijać się przez bałwany! NIEMNIEJ: lepiej tego nie robić w obecności ludzi,którzy nie znają morza i ryzyka.
Z drugiej strony
2025-08-16 18:12:14
znakomita rozrywka! Tylko z głową .Duża fala na płyciznach to niepowtarzalna atrakcja na lata. Groźniejsza jest tak zwana fala zabierająca ! Chcesz do brzegu , a tu nie tak łatwo! Czasami trzeba było wysztrandować bezpiecznie gdzieś 500 m od miejsca gdzie się uprzednio wchodziło do wody ! Woda jest zdradliwa . No i nie po pijaku, bo to najkrótsza droga do porażki! Jak już trudno jest, to zawołać kogoś! Sama asysta już uspokaja! Topią się Ci najlepiej pływający, bo są za pyszałkowaci !
@Yure
2025-08-16 18:11:07
Idiotów? A może idioci to Ci,którzy za dużo kawy pijo,hamburgery żro, wódę dojo? Najgorsze jest to ,że Polacy pływać nie umieją. Na wszystkich plażach nagrzany do nieprzytomności,poparzony słońcem LUD stoi do pół łydki w wodzie i "korzysta z kąpieli"/chyba,że siku- to do pasa/.Takie fale ŚĄ NIEBEZPIECZNE tak jak niebezpieczna jest wspinaczka,skoki,motory,rowery,pilka nożna i wszystkie inne sporty.Należy KATEGORYCZNIE ZAKAZAĆ wchodzenia do wody i uprawiania w/w i setek innych dyscyplin sportu!?
Yure
2025-08-16 17:55:49
W Jarosławcu co dwa dni ląduje helikopter LPR . Dziś pomimo wysokich fal idiotów nie brakowało.
@Bezstresowy Chów
2025-08-16 16:49:59
Już raz wprowadzono opłaty za akcje ratunkowe. Nazwano to "nieuzasadnione wezwanie karetki pogotowia". Ludzie umierali w domach, bo bali się wezwać karetkę nie wiedząc czy są dostatecznie chorzy, żeby uznać to wezwanie za uzasadnione. Zapłata za ratunek, to nie nasza tradycja dlatego są u nas i wodne i górskie OCHOTNICZE pogotowia czy straże i niech tak zostanie! A chcącemu krzywda się nie dzieje, więc jak chcą, to niech na falach skaczą. Dostępu do wody nikomu bym nie zakazywał.
Owsiki
2025-08-16 16:49:13
Przecież żyjemy w Wolnej POlsce gdzie nikomu nie grozi za nic żaden mandat poza ściganiem opozycji.PO prostu Róbta co Chceta
Tylko zakazy
2025-08-16 16:42:20
utopi się, to się Go pochowa ,a życie trwa dalej ! Czasami lepiej się utopić jak na deptaku nożem dostać ?!
czytam
2025-08-16 15:04:28
Współczuję ratownikom,bo ci ludzie są w zasiegu ich wzroku.Ratownicy się obawiają,ze i tak pewnie ruszą na ratunek,jakby coś się działo,bo są Ratownikami. Tyle,że- należałoby zabronić skoków z spadochr., zimowych wspinaczek w górach,jazdy rowerem-downhill,wyścigi szosowe,rajdw sam., boksu,na pewno MMA itd..Chociaż -fakt ci dwaj sa za blisko falochronu i strzeżonej plaży.
Bezstresowy Chów
2025-08-16 14:29:27
Jakby musieli zapłacić po 5 tys zł mandatu za zakaz kąpieli i za akcje ratunkowe to przynajmniej była by jakaś korzyść dla ratowników
Wysoka fala
2025-08-16 13:16:37
zawsze była atrakcją. Majtki , biustonosze zrywało zawsze. To była uciecha jak skowronek na wierzchu ?
