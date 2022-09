Wznowiono prace na stadionie

Przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie pochłonie 7 mln zł. Spółka Panorama Obiekty Sportowe, która wygrała przetarg na realizację zadania, weszła na plac budowy w połowie maja.

Prace na jakiś czas musiała jednak przerwać z uwagi na konieczność przeprojektowania sposobu posadowienia słupów oświetleniowych. Po rozpoczęciu robót okazało się, że muszą one być palowane. W związku z tym inwestycję na kilka tygodni wstrzymano. Przed tygodniem przebudowa została wznowiona. Do tej pory wykonano wykopy pod instalacje elektryczne i sterowanie nawodnieniem boiska. Rozebrano także stare trybuny. Obecnie trwa zdejmowanie murawy i profilowanie terenu.

Po zakończeniu inwestycji obiekt będzie spełniał wymogi V kategorii obiektów lekkoatletycznych. Na stadionie powstanie 400-metrowa 4-torowa bieżnia okrężna i 6-torowa bieżnia prosta o długości 110 metrów. Na płycie stadionu znajdzie się miejsce na dwukierunkową bieżnię do skoku w dal i trójskoku, skocznię do skoku wzwyż, rozbieg do rzutu oszczepem i dwie rzutnie do pchnięcia kulą. Będzie też miejsce do skoku o tyczce oraz rów wykorzystywany przy biegu z przeszkodami.

Całość, wraz z boiskiem piłkarskim, zostanie oświetlona. Ciekawostką jest to, że wody opadowe z bieżni i areny lekkoatletycznej odprowadzane będą do zbiornika podziemnego, który pomieści 100 m sześc. Pobierana z niego woda będzie wykorzystywana do automatycznego, zależnego od pogody zraszania murawy. W kompleksie nie zabraknie oczywiście boksów dla zawodników, kontenera kasowego oraz nowoczesnej tablicy wyników. ©℗

(pw)