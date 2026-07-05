Wysokie fale i silne prądy wsteczne uniemożliwiają kąpiel w morzu

Fot. archiwum

Czerwone flagi, oznaczające zakaz wchodzenia do wody, powiewają w niedzielę na około 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są głównie trudne warunki na morzu, m.in. wysokie fale i silne prądy wsteczne. W takich okolicznościach kąpiel może być niebezpieczna także dla doświadczonych pływaków.

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Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w niedzielę w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają między innymi na plażach w Świnoujściu, Międzywodziu, Dziwnowie, Dziwnówku, Łukęcinie, Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Kołobrzegu, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie, Darłowie, Kopaniu, Wiciu i Jarosławcu.

W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na kąpieliskach w Ustce, Przewłoce, Poddąbiu, Dębinie, Rowach, Łebie, Lubiatowie, Dębkach, Karwi, Ostrowie, Jastrzębiej Górze, Rozewiu, Chłapowie, Władysławowie, Chałupach, Mikoszewie, Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej.

W Gdańsku z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych czerwone flagi wywieszono na kąpieliskach Orle i Świbno.

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy zawsze sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne na stronie: https://sk.gis.gov.pl.

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