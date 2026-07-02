Ponad 40 kąpielisk zamkniętych nad Bałtykiem z powodu wysokich fal i sinic

Fot. archiwum

Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem pozostawało zamkniętych w czwartek w południe. W woj. zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych, a w woj. pomorskim – z powodu zakwitu sinic.

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Jak wynika z danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w woj. zachodniopomorskim zamkniętych było prawie 30 kąpielisk w nadmorskich miejscowościach, m.in. w Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie i Wiciu.

Ratownicy wywiesili czerwone flagi z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Zakaz kąpieli obowiązuje w sytuacji występowania wysokich fal, silnego wiatru oraz niebezpiecznych prądów wstecznych.

W woj. pomorskim zamkniętych było 12 kąpielisk – w Gdańsku i Sopocie. Powodem był zakwit sinic.

Jak podaje GIS, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka.

Masowe zakwity sinic są zjawiskiem sezonowym. Sprzyjają im m.in. wysoka temperatura wody, obecność substancji biogennych (zwłaszcza fosforanów), słaby wiatr oraz brak opadów.

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