Czerwone flagi na nadmorskich kąpieliskach z powodu wiatru i wysokich fal

Fot. Artur Bakaj/archiwum

Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają w sobotę na ponad stu nadmorskich kąpieliskach na polskim Wybrzeżu. Powodem są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne.

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Z danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w sobotę zamkniętych jest około 130 kąpielisk morskich w północnej Polsce.

Powodem są głównie trudne warunki na morzu: silny wiatr, wysokie fale oraz silne prądy wsteczne. W takich okolicznościach wejście do wody może być niebezpieczne nawet dla osób dobrze pływających.

W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają m.in. na kąpieliskach w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie, Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Grzybowie, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie, Darłowie, Kopaniu, Wiciu i Jarosławcu.

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne w Serwisie Kąpieliskowym GIS - https://sk.gis.gov.pl. (PAP)

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