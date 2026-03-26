Wyrzucił niedopałek na ulicy Szczecina. Odpowie za przestępstwo

Kierowca wyrzucił niedopałek papierosa na ulicę w Szczecinie. Zauważyli to policjanci, ale rozpoczęta przez nich interwencja miała nieoczekiwany finał.

Podczas działań funkcjonariuszy mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany i próbował oddalić się z miejsca kontroli drogowej. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości i przebadali go na obecność środków odurzających. Wynik był negatywny.

Wkrótce okazało się, skąd bierze się takie zachowanie kierowcy. Funkcjonariusze ustalili bowiem, że ma on cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. W związku z tym mężczyzna odpowie za przestępstwo z art. 180a Kodeksu karnego, czyli za prowadzenie pojazdu pomimo cofnięcia uprawnień.

