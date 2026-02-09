„Romantyczny gest” z konsekwencjami

Fot. KPP w Świdwinie

23-letni mieszkaniec Stargardu usłyszał zarzut umyślnego uszkodzenia mienia, ponieważ, jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna przy użyciu farby w sprayu nanosił na ściany klatki schodowej budynku mieszkalnego na terenie gminy Połczyn-Zdrój napisy o treściach miłosnych.

Dla sprawcy mogły one mieć osobisty i emocjonalny charakter, niestety dla mieszkańców oznaczały zniszczone mienie, dodatkowe koszty oraz poczucie naruszenia wspólnej przestrzeni. Każde graffiti wykonane bez zgody właściciela lub zarządcy budynku jest zabronione, niezależnie od jego treści czy intencji autora.

Na tym jednak interwencje wobec 23-latka się nie zakończyły. Ten sam mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej. W jej trakcie okazało się, że kierował samochodem marki Seat pomimo obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wydanego wcześniej przez sąd. W związku z powyższym mężczyzna usłyszał zarzuty z: art. 288 Kodeksu karnego – umyślne uszkodzenie mienia, art. 244 Kodeksu karnego – niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu.

Policja przypomina: lekceważenie przepisów prawa – zarówno w przestrzeni publicznej, jak i na drodze – niesie za sobą poważne konsekwencje prawne. Emocje nie mogą usprawiedliwiać działań, które zagrażają bezpieczeństwu lub naruszają cudzą własność.

