Zignorował dwa zakazy prowadzenia pojazdów. Pójdzie do więzienia

Na terenie miejscowości Sława (gmina Świdwin) policjanci zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę kierującego Fordem. Podczas sprawdzania danych kierowcy wyszło na jaw, że nie powinien on w ogóle siadać za kierownicą.

Mężczyzna posiadał aż dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. W związku z rażącym naruszeniem przepisów został zatrzymany, a w środę stanął przed sądem w trybie przyspieszonym. Za popełnione przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego sąd skazał go na cztery miesiące pozbawienia wolności. Orzekł także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat.

Mężczyzna będzie musiał także wpłacić 6000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W związku z tym policja przypomina, że sądowy zakaz prowadzenia pojazdów jest bezwzględnie obowiązujący. Jego łamanie to przestępstwo, które może zakończyć się karą pozbawienia wolności.

