Wyrok na mężczyznę, który planował zamachy na muzułmanów w Szczecinie i Warszawie

Prokurator ustalił, że oskarżony należał do ekstremistycznej grupy prezentującej skrajnie prawicowe poglądy. Funkcjonowała ona na terytorium Polski do 10 listopada 2019 r. "Tomasz M. wraz z inną osobą zamierzał przeprowadzić ataki z wykorzystaniem materiałów wybuchowych oraz substancji trujących. Zamachy miały być wymierzone w meczety znajdujące się w Warszawie, a także w osoby duchowne wyznania islamskiego i polityków, w celu poważnego zastraszenia wielu osób, w tym osób wchodzących w skład mieszkającej w Polsce społeczności islamskiej. Równolegle Tomasz M. nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych oraz wyznaniowych, znieważał grupę ludności z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej oraz wyznaniowej" - informuje Prokuratura Krajowa.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

@itd 2022-07-04 12:10:31 statystyka przeczy twojemu twierdzeniu - komunizm wraz z odmianami to jakieś 100mln zamordowanych ludzi, nacjonalizm i to w jego lewicowym wydaniu (nazizm niemiecki) to maks 30..40 mln - nawet dołożyć 20mln ofiar prawicowego nacjonalizmu (choć pewnie nie ma nawet 5mln) to mogłoby się okazać że to nie nacjonalizm ale jego antyteza czyli komunistyczny internacjonalizm jest tu najbardziej zbrodniczy. To logiczne bo nacjonalizm generalnie skupiony jest na mniejszej przestrzeni i ograniczony...

A Ile bedzie grozilo 2022-07-04 12:10:21 Slawciowi N. z Polczyna Zdroju - za Nawolywanie do Opilowywania Chrzescijan...?/!! Czy jest juz prowadzone Sledztwo i w tej Sprawie...?

FIGO 2022-07-04 11:55:14 Więcej głupiego " szczekania " na wiecach przez TUSKA , a pojawią się niebawem pseudoterroryści w Polsce . Dalej niech kłamie i oszukuje , a któregoś dnia sprowokuje idiotów ( bo takich nie brakuje ) do zamachu na Kaczyńskiego . Dziwię się , że Rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz Ziobro trzymają tego kłamcę na wolności . Za komuny już by pierdział za kratkami , a za Tuska wyrwali by mu Laptop razem z zębami . Miłosierny PIS niech przygotuje swoją d...ę do kopania , bo kto ma miękkie serce to ...

, 2022-07-04 11:49:53 jak zawsze skrajnosci ze lewa czy prawa sa najgorsze ,jedyne rozsadne partie to centrum

@itd 2022-07-04 11:29:06 Masz rację. Ja też uważam, że należy się dać ubogacić i z godnością czekać na zamachy. Wreszcie pozbyli byśmy się kompleksów i doścignęli tak upragniony Zachód.

Paradoks 2022-07-04 11:16:46 Chcąc zwalczać terroryzm, sam stał się terrorystą.

Islamscy terroryści 2022-07-04 10:54:20 Dostają niższe wyroki za zrealizowane zamachy niż ten plotkarz za gadanie o zamachu... Chciałbym by z podobną surowością ścigano tych którzy nawołują do opiłowywania chrześcijan... No ale chrystianofobia dziś jest w modzie.

merytoryczny błąd 2022-07-04 10:01:44 Z treści wynika raczej opis skrajnek lewicy: brak poszanowania prawa, zwalczanie religii, terror jak u włoskich "Czerwonych Brygad" albo niemieckiej "Frakcji Czerwonej Armii" - skrajnie lewicowych grup o poglądach marksistowsko-leninowskich i maoistycznych.

itd 2022-07-04 09:11:10 Fanatyk. To pokazuje że nacjonalizm jest gorszy nawet od komunizmu

i złe 2022-07-04 08:45:14 jeden (?) terrorysta coś tam zmajstrował w Danii przedwczoraj.