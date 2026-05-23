Wypadek w fabryce Bridgestone w Stargardzie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, poszkodowana jest kobieta

W Bridgestone doszło dzisiaj do wypadku przy pracy. Fot. Wioletta Mordasiewicz

W fabryce opon Bridgestone w Stargardzie doszło w piątek do poważnego wypadku przy pracy. Poszkodowana została około 30-letnia kobieta. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.

– Obecnie na miejscu ustalane są okoliczności tego zdarzenia - przekazał po zdarzeniu rzecznik stargardzkiej policji.

Do sprawy odniosła się również Natalia Dorochowicz, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanej w wyniku wypadku przy pracy - poinformowała. - Na miejscu wezwania znajdowała się kobieta około 30. roku życia z rozległym urazem kończyny górnej. Po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych pacjentka przytomna, w stanie stabilnym została przewieziona do szpitala.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe i policja. Przyczyny oraz przebieg wypadku będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania.

(w)

