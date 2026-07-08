Wypadek w centrum Szczecina. Pracownik spadł z rusztowania (akt. 1)

Fot. Facebook Suszą! Szczecin

Do wypadku w trakcie prac remontowych doszło w środę 8 lipca w centrum Szczecina. Pracownik spadł z wysokości z rusztowania. W Alei Niepodległości lądował śmigłowiec LPR.



Na miejsce dotarły policja, pogotowie ratunkowe i straż pożarna.



- O godzinie 7.25 otrzymaliśmy zgłoszenie, że będzie lądował śmigłowiec w związku z wypadkiem przy remontowanym budynku, nasze działania polegały na zabezpieczeniu lądowania tego śmigłowca, bo nie jest to jego typowe lądowisko - mówi Franciszek Goliński, oficer pracowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Mężczyzna został zabezpieczony i przewieziony do szpitala już karetką.

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- Do wypadku doszło na rogu ulic Kaszubskiej a Bogurodzicy - mówi st. sierż. Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji. - Policjanci byli pierwsi na miejscu, reanimowali poszkodowanego mężczyznę, potem przejęli go ratownicy.

- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do upadku z wysokości - informuje Natalia Dorochowicz, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Na miejscu wezwania znajdował się poszkodowany mężczyzna lat 40 z urazem głowy, w stanie nagłego zatrzymania krążenia. ZRM podjął czynności resuscytacyjne, a następnie po skutecznej resuscytacji przetransportował pacjenta do szpitala.

(K)

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