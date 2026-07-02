Rowerzystka trafiła śmigłowcem LPR do szpitala

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w czwartek rano na drodze powiatowej nr 1716Z, na odcinku pomiędzy Dobropolem a Dolicami. W wypadku brał udział samochód dostawczy oraz rowerzystka, która odniosła obrażenia.

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Służby ratunkowe zostały zadysponowane na miejsce około godziny 9. Ratownicy prowadzili działania przez kilka godzin, a na czas akcji droga została całkowicie wyłączona z ruchu. Kierowcy musieli korzystać z wyznaczonego objazdu prowadzącego przez miejscowości Dobropole, Pomietów i Dolice.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 27-letni kierowca samochodu dostawczego marki Fiat Ducato poruszał się w kierunku Dolic.

- Na prostym odcinku drogi kierowca najechał na jadącą przed nim, w tym samym kierunku, 62-letnią rowerzystkę - informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik prasowy KPP Stargard. - Kobieta doznała obrażeń. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowaną do szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie.

Służby wyjaśniają okoliczności i dokładny przebieg wypadku.

(w)

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