Wypadki i utrudnienia na drogach A6 i S3 (akt. 2)

Fot. archiwum

Letni weekend nie należy do łatwych dla kierowców poruszających się zachodniopomorskimi trasami. Od rana doszło do wielu wypadków, a kierujący muszą się liczyć z licznymi utrudnieniami. Do tego dochodzą zatory spowodowane bardzo wysokim natężeniem ruchu w kierunku morza.

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Na autostradzie A6 ok. godz. 11.45 pomiędzy węzłem Klucz i węzłem Rzęśnica w kierunku na Świnoujście powstał zator spowodowany bardzo wysokim natężeniem ruchu.

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Około godz. 10.30 na drodze S3 pomiędzy Węzłem Babigoszcz i węzłem Miękowo na wysokości miejscowości Wierzchosław doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Jeden pojazd dachował. Jedna osoba jest ranna. Wprowadzono objazd równoległą drogą powiatową Babigoszcz – Miękowo.

Na autostradzie A6 ok. godz. 10 pomiędzy węzłami Szczeci Podjuchy i Szczecin Kijewo w kierunku na Świnoujście doszło do zderzenia trzech samochodów w ruchu. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest pas awaryjny. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny.

Policja apeluje o rozwagę i rozsądek w czasie jazdy.

W ramach 8. edycji projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego uruchomiono Policyjną mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2026.

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