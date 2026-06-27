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Wypadki i utrudnienia na drogach A6 i S3 (akt. 2)

Data publikacji: 27 czerwca 2026 r. 11:37
Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2026 r. 12:09
Wypadki i utrudnienia na drogach A6 i S3
Fot. archiwum  

Letni weekend nie należy do łatwych dla kierowców poruszających się zachodniopomorskimi trasami. Od rana doszło do wielu wypadków, a kierujący muszą się liczyć z licznymi utrudnieniami. Do tego dochodzą zatory spowodowane bardzo wysokim natężeniem ruchu w kierunku morza.

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Na autostradzie A6 ok. godz. 11.45 pomiędzy węzłem Klucz i węzłem Rzęśnica w kierunku na Świnoujście powstał zator spowodowany bardzo wysokim natężeniem ruchu.

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Około godz. 10.30 na drodze S3 pomiędzy Węzłem Babigoszcz i węzłem Miękowo na wysokości miejscowości Wierzchosław doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Jeden pojazd dachował. Jedna osoba jest ranna.  Wprowadzono objazd równoległą drogą powiatową Babigoszcz – Miękowo.

Na autostradzie A6 ok. godz. 10 pomiędzy węzłami Szczeci Podjuchy i Szczecin Kijewo w kierunku na Świnoujście doszło do zderzenia trzech samochodów w ruchu. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest pas awaryjny. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny.

Policja apeluje o rozwagę i rozsądek w czasie jazdy.

W ramach 8. edycji projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego uruchomiono Policyjną mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2026.

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