Wypadek przy skrzyżowaniu ul. Warcisława z Przyjaciół Żołnierza. Ranny motocyklista w szpitalu

Wyścigi motocyklowe, jazda na jednym kole, przelotowe tłumiki to codzienność na ulicach Szczecina.Nie wspominam już nawet o jeździe pod prąd w korkach bo myślą że im się należy pierwszeństwo.Sluzby udają że tego nie widzą . Połowa maszyn bez papierów a kierowcy bez uprawnień

Paliwo drogie to zamiast jechać na pas startowy to Moto urządzają sobie wyścigi na 2-3 pasmowych ulicach Szczecina

Na zdjęciu motocykl leży na wyjeździe z parkingu przy ul. Warcisława, do skrzyżowana z ul. Przyjaciół Żołnierza jest jeszcze kilkadziesiąt metrów.

Marci

2022-06-29 17:21:56

Od Matejki do Przyjaciół Żołnierza odbywaja sie codziennie wyscigi piratów czy to bmw czy motory jada ponad 100km.h i pierdza tak ze slychac w calej okolicy, najgorzej jest w weekendy, to potem sa takie efekty ,zadnych fotoradarow nie ma, wolna amerykanka