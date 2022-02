Wypadek przy filharmonii w Szczecinie

przy tej filharmoni tak pędzą a swiatła wyłączone bo remont to nie idzie przejsc przez pasy,zwłąszcza w weekend jak wojewódzka jest nieczynna.

obserwa

2022-02-16 15:36:01

Na Wyzwolenia między budową Hanza Tower, a remontowanym intensywnie torowiskiem tramwajowym czynny jest praktycznie jeden pas ruchu. Nie istnieje chodnik przy HT a ludzie maszerują tamtędy czyli po tym jednym pasie ruchu niczym na pochodzie pierwszomajowym. Toż to przecież szczecińskie Krupówki więc kto nam zabroni spacerować tam... A Policja? A co to jest Policja? Widział ktoś Policję w ciągu ostatnich 2 lat? Z pewnością nie tam...