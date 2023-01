Wypadek pod Dolicami. Poszkodowany mężczyzna

W poniedziałek wczesnym rankiem (ok. godz. 5:30) doszło do wypadku drogowego na trasie Dolice - Pełczyce.



- Kierujący samochodem osobowym z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w drzewo - informuje mł. asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - 39-latek, kierowca audi, został zabrany do szpitala. Mężczyzna jechał sam.

- Doznał urazu kończyny dolnej i górnej oraz kręgosłupa - informuje Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Był stabilny i przytomny.

(w)