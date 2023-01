Tragiczny wypadek przed Przęsocinem. Droga do Polic odblokowana

W latach osiemdziesiątych pracowalem w Policach. Codziennie jeździłem tą trasą do Polic. W tym czasie dokładnie w tym samym miejscu było kilka wypadków. Zawsze samochody zderzały się czołowo. Chodziła nawet pogłoska że w tym miejscu jest jakaś żyła wodna. No, nie wiem. Ale dlaczego dokładnie w tym miejscu zdarzają się tak często czołówki.

Piętnaście minut wczesniej przejeżdżałam ta szosa wraz z mężem i dzieckiem i dziękuję Bogu że nam się nic nie stało .Jeżdżą jak wariaci nie patrzą jakie są warunki na drogach aby jak najszybciej dojechac ,ale to nie na tym to polega.Czasami lepiej jechać wolniej a bezpieczniej i z rozwagą.

Smutne to bardzo niech ranni szybko dochodzą do zdrowia czego im mocno życzę!

2023-01-20 13:20:24

Ile razy wracam z wyjazdu do domu to dziękuję Panu Bogu za szczęśliwy powrót. Za każdym razem w trasie mam wrażenie że jestem mimowolnym graczem w jakieś grze polegającej na tym kto tak pokieruje autem aby zabić jak najwięcej innych uczestników gry. Nigdy nie wiem czy gracz czai się za mną, czy czai się z boku czy czyha na mnie naprzeciwko. Za to są chyba jakieś punkty, filmiki, bo inaczej sensownie tego wytłumaczyć się nie da. A najlepiej do gry nadają się kręte i wąskie drogi z dużym ruchem.