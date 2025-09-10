Środa, 10 września 2025 r. 
REKLAMA 25 szczecin
REKLAMA

Wypadek na terenie lotniska w Chojnie. Cztery osoby ranne

Data publikacji: 10 września 2025 r. 13:13
Ostatnia aktualizacja: 10 września 2025 r. 13:16
Wypadek na terenie lotniska w Chojnie. Cztery osoby ranne
Fot. Ryszard Pakieser  

Cztery osoby zostały poszkodowane w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na terenie dawnego lotniska w Chojnie (powiat gryfiński).

Do wypadku doszło w środę przed południem na skrzyżowaniu ulic Hangarowej i Andersa, czyli na terenie nieczynnego od lat lotniska wojskowego. 

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu mężczyźnie jadącemu samochodem marki Renault - przekazał nam asp. Jakub Kuźmowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie.

W wypadku poszkodowane zostały cztery osoby, które do szpitali przetransportowało pogotowie ratunkowe. Lądował również śmigłowiec LPR.

- Na miejscu zdarzenia aktualnie prowadzone są czynności, które wyjaśnić mają dokładne okoliczności wypadku - poinformował asp. Jakub Kuźmowicz.

(k)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

25 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję