Wypadek na terenie lotniska w Chojnie. Cztery osoby ranne

Fot. Ryszard Pakieser

Cztery osoby zostały poszkodowane w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na terenie dawnego lotniska w Chojnie (powiat gryfiński).

Do wypadku doszło w środę przed południem na skrzyżowaniu ulic Hangarowej i Andersa, czyli na terenie nieczynnego od lat lotniska wojskowego.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu mężczyźnie jadącemu samochodem marki Renault - przekazał nam asp. Jakub Kuźmowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie.

W wypadku poszkodowane zostały cztery osoby, które do szpitali przetransportowało pogotowie ratunkowe. Lądował również śmigłowiec LPR.

- Na miejscu zdarzenia aktualnie prowadzone są czynności, które wyjaśnić mają dokładne okoliczności wypadku - poinformował asp. Jakub Kuźmowicz.

(k)