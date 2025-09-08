Poniedziałek, 08 września 2025 r. 
REKLAMA 21 szczecin
REKLAMA

Śmiertelny wypadek na DK10 koło Krąpieli. Droga jest zablokowana (akt. 2)

Data publikacji: 08 września 2025 r. 10:54
Ostatnia aktualizacja: 08 września 2025 r. 12:52
Śmiertelny wypadek na DK10 koło Krąpieli. Droga jest zablokowana
Fot. Czytelnik  

Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek na drodze krajowej nr 10 w okolicach miejscowości Krąpiel. Ford focus zderzył się tam z autem ciężarowym marki Scania. W wyniku tego zdarzenia kobieta kierująca samochodem osobowym zginęła na miejscu.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. 

- Policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia – informuje mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Wyznaczono objazdy Stargard - Suchan przez Żukowo, natomiast z kierunku Suchan – Stargard przez Brudzewice.

(w)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

@droga
2025-09-08 13:26:48
Dobrze, że pan Kulczyk sprzedał swoje udziały w Autostradzie Wielkopolskiej umożliwiając tym samym po latach obowiązywania umowy o niekonkurencyjności zawartej jeszcze w obecności tow. gen. Kiszczaka przystąpienie państwa polskiego (Republic of Banana) do budowy alternatywnej drogi łączącej zachodnią granicę Polski z Warszawą.
V6
2025-09-08 12:39:55
Niestety tak bywa jak brawura przejmuje rozsądek i myślenie do przodu
Stóp kłamstwom
2025-09-08 12:37:05
Kolejny genialny komentarz pisiora.Budowa s10 rusza na tym odcinku w styczniu 2026r. zgodnie z harmonogramem.
obuch
2025-09-08 12:16:50
Droga jaka jest, każdy, kto tam jeździ to wie, ale nie zwalnia to kierowców z przepisów i rozsądku. Idiotów na tej drodze nie brakuje. Szkoda kobiety, ale z drugiej strony, jak już cieła na czołowkę to lepiej z ciężarowym - przynajmniej nikogo ze sobą nie zabrała.
droga
2025-09-08 12:00:31
Dobrze że rząd buduje tam drogę ekspresową, która będzie bezpieczniejsza. Poprzednicy nic w tej sprawie nie robili.
Wypadek
2025-09-08 11:47:19
Podstawowe pytanie - który samochód wyprzedzał na czołówkę doprowadzając do śmiertelnego wypadku?
kość niezgody
2025-09-08 11:31:07
DK 10 zbiera żniwa od lat.Postępów budowy S10 jak nie było tak nie ma.Najwyraźniej rządzącym i ktoś kto lobbuje za tym aby opóźniać jej budowę najdłużej jak sie tylko da się ten biznes opłaca.Kością niezgody jest oczywiście A2,która straciłaby na "wpływach" Zachodniopomorskie celowo sabotuje budowę S10-? nie licząc się z ofiarami tej archaicznej w XXI w.drogi-łaczącej centralną i wschodnią część Kraju z zachodnią

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

21 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję