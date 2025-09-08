Śmiertelny wypadek na DK10 koło Krąpieli. Droga jest zablokowana (akt. 2)

Fot. Czytelnik

Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek na drodze krajowej nr 10 w okolicach miejscowości Krąpiel. Ford focus zderzył się tam z autem ciężarowym marki Scania. W wyniku tego zdarzenia kobieta kierująca samochodem osobowym zginęła na miejscu.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana.

- Policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia – informuje mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Wyznaczono objazdy Stargard - Suchan przez Żukowo, natomiast z kierunku Suchan – Stargard przez Brudzewice.

(w)