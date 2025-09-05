Dwoje rannych w wypadku motocykla na S10. Lądował śmigłowiec LPR

Fot. OSP Kobylanka

Na drodze ekspresowej S10 w rejonie Motańca doszło dziś do groźnego wypadku z udziałem motocykla. Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak informuje mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, motocyklista kierujący suzuki, jadąc z pasażerką w kierunku Stargardu, na węźle Zachód z nieustalonych jeszcze przyczyn uderzył w

barierę energochłonną. Oboje trafili do szpitala.

Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Natalia Dorochowicz, przekazała, że poszkodowana około 50-letnia kobieta doznała urazu wielonarządowego i została przetransportowana śmigłowcem LPR.

57-letni kierujący motocyklem z urazem nogi został karetką przewieziony do szpitala.

(w)