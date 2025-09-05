Piątek, 05 września 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Dwoje rannych w wypadku motocykla na S10. Lądował śmigłowiec LPR

Data publikacji: 05 września 2025 r. 17:17
Ostatnia aktualizacja: 05 września 2025 r. 17:17
Dwoje rannych w wypadku motocykla na S10. Lądował śmigłowiec LPR
Fot. OSP Kobylanka  

Na drodze ekspresowej S10 w rejonie Motańca doszło dziś do groźnego wypadku z udziałem motocykla. Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak informuje mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, motocyklista kierujący suzuki, jadąc z pasażerką w kierunku Stargardu, na węźle Zachód z nieustalonych jeszcze przyczyn uderzył w
barierę energochłonną. Oboje trafili do szpitala.

Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Natalia Dorochowicz, przekazała, że poszkodowana około 50-letnia kobieta doznała urazu wielonarządowego i została przetransportowana śmigłowcem LPR.

57-letni kierujący motocyklem z urazem nogi został karetką przewieziony do szpitala.

(w)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję