Dwoje rannych w wypadku motocykla na S10. Lądował śmigłowiec LPR

Na drodze ekspresowej S10 w rejonie Motańca doszło dziś do groźnego wypadku z udziałem motocykla. Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Jak informuje mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, motocyklista kierujący suzuki, jadąc z pasażerką w kierunku Stargardu, na węźle Zachód z nieustalonych jeszcze przyczyn uderzył w
barierę energochłonną. Oboje trafili do szpitala.
Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Natalia Dorochowicz, przekazała, że poszkodowana około 50-letnia kobieta doznała urazu wielonarządowego i została przetransportowana śmigłowcem LPR.
57-letni kierujący motocyklem z urazem nogi został karetką przewieziony do szpitala.
(w)