Wypadek autobusu komunikacji nocnej. Poszkodowany kierowca [GALERIA]

Fot. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej/ Facebook

W nocy z soboty na niedzielę doszło do wypadku autobusu miejskiego komunikacji nocnej w miejscowości Grzepnica (powiat policki).

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„Na łuku drogi autobus przegubowy zjechał z jezdni i uderzył czołowo w drzewo. Poszkodowany kierowca został przetransportowany do szpitala” - informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej. W pojeździe nie było pasażerów.

Strażacy zgłoszenie o wypadku otrzymali około godziny 1:40 w nocy. W akcji ratowniczej brały udział również: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach, zespół ratownictwa medycznego oraz policja.

oprac. (ip)

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