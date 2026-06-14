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Wypadek autobusu komunikacji nocnej. Poszkodowany kierowca [GALERIA]

Data publikacji: 14 czerwca 2026 r. 08:34
Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2026 r. 09:54
Wypadek autobusu komunikacji nocnej. Poszkodowany kierowca
Fot. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej/ Facebook  

W nocy z soboty na niedzielę doszło do wypadku autobusu miejskiego komunikacji nocnej w miejscowości Grzepnica (powiat policki).

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„Na łuku drogi autobus przegubowy zjechał z jezdni i uderzył czołowo w drzewo. Poszkodowany kierowca został przetransportowany do szpitala” - informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej. W pojeździe nie było pasażerów. 

Strażacy zgłoszenie o wypadku otrzymali około godziny 1:40 w nocy. W akcji ratowniczej brały udział również: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach, zespół ratownictwa medycznego oraz policja.

oprac. (ip)

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Komentarze

Pastor
2026-06-14 09:59:23
Niespełniony rajdowiec????????
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