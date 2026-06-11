Drzewa do sprawdzenia

Nie wszystkie drzewa wyglądające na zdrowe takie są. Fot. archiwum/Artur BAKAJ

Pisaliśmy o wypadku, do którego doszło w poniedziałek w Kołobrzegu. Drzewo runęło wówczas na dwie osoby idące chodnikiem. Po tym zdarzeniu, miasto zapowiada, że sprawdzi wszystkie drzewa w okolicy.

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Przypomnijmy. W poniedziałek doszło do dramatycznego zdarzenia przy ruchliwej ul. Łopuskiego w Kołobrzegu. Nagle runęło jedno z potężnych drzew, spadając na dwie poruszające się chodnikiem osoby. Obie na szczęście przeżyły nie odnosząc większych obrażeń. Poszkodowaną w zdarzeniu kobietę spod konarów wyciągnęli przechodnie. W gorszej sytuacji był mężczyzna poruszający się na wózku inwalidzkim, którego wydobyć musiała przy pomocy specjalistycznego sprzętu, przybyła na miejsce straż pożarna. Na dodatek okazało się, że do ofiar nie może przyjechać żadna karetka pogotowia, bo wszystkie były zadysponowane w terenie. Pierwszej pomocy poszkodowanym udzielali strażacy. Na miejscu pojawił się także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, lecz okazało się, że nie będzie potrzeby do transportowania rannych drogą powietrzną do szpitala. Obie ofiary trafiły do kołobrzeskiej lecznicy. Tam okazało się, że obrażenia, jakich doznały, były niegroźne dla ich życia.

Jak doszło do tego, że dorodne drzewo niespodziewanie runęło? Jego oględziny wykazały, że było ono spróchniałe wewnątrz. Z zewnątrz pień wyglądał normalnie. Drzewo miało liście i sprawiało wrażenie zdrowego. To uśpiło czujność urzędników, na których zlecenie jakiś czas temu badano skanerem podejrzane egzemplarze. Teraz postanowili oni sprawdzić wszystkie drzewa w okolicy – nawet te prawidłowo ulistnione. Gdy okaże się, że któreś z nich zagraża przechodniom, zostanie wycięte.

– Jeżeli drzewo zagraża bezpieczeństwu, musi zostać usunięte. Nie wycinamy drzew ze względów estetycznych, tylko wtedy, gdy chodzi o bezpieczeństwo – zaznacza zaniepokojona zaistniałą sytuacją prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Poszkodowane osoby, będą się mogły ubiegać o odszkodowanie od miasta. ©℗

(pw)

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