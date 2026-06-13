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Ośmioletnie dziecko poparzone płonącą benzyną w Jarogniewie pod Kołobrzegiem

Data publikacji: 12 czerwca 2026 r. 23:39
Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2026 r. 00:05
Ośmioletnie dziecko poparzone płonącą benzyną w Jarogniewie pod Kołobrzegiem
Fot. Ryszard Pakieser/zdjęcie ilustracyjne  

Do szpitala w Szczecinie przetransportowano ośmioletnie dziecko, które doznało oparzeń ok. 70 proc. powierzchni ciała, po tym, jak zapaliła się benzyna z kanistrów, którymi bawiło się troje dzieci. Do wypadku doszło w Jarogniewie pod Kołobrzegiem.

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Informację o wypadku służby ratunkowe otrzymały w piątek przed godz. 21. We wsi Jarogniew (gm. Gościno, pow. kołobrzeski) dziecko doznało rozległych oparzeń ciała.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W wyniku zapłonu jednego z kanistrów benzyną zostało oblane ośmioletnie dziecko – poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

Wyjaśnił, że w akcji ratunkowej brały udział dwa zastępy strażaków i zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowane dziecko miało poparzenia ok. 70 proc. powierzchni ciała. Zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala „Zdroje”.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. 

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