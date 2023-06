Wyłowili 90 kg śniętych ryb z kanału na Międzyodrzu

Fot. Dariusz Gorajski (archiwum)

Około 90 kg śniętych ryb zostało odłowionych z kanału na Międzyodrzu. W pobranych próbkach wody nie wykryto złotej algi - poinformowało Centrum Prasowe Wojewody.

W jednym z kanałów na Międzyodrzu na wysokości Gryfina w czwartek (1 czerwca) rybacy zauważyli śnięte ryby. Poinformowali o tym telefonicznie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (Wody Polskie). Zgłoszenie trafiło następnie do Centrum Operacyjnego RZGW w Szczecinie skąd zostało przesłane do odpowiednich służb.

Kanał sprawdzili inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, których wspierali strażacy. "W strefie brzegowej kanału, na odcinku ok. 500 m znajdowały się martwe ryby w ilości - w zależności od miejsca, od kilku do kilkudziesięciu sztuk. Martwe ryby znajdowały się w rozkładzie, co świadczy o tym, że śnięcie nastąpiło kilka dni temu. Próbki wody z kanału poddano analizie w laboratorium CLB Odział Szczecin w zakresie: siarczany, chlorki, fosfor ogólny, związki azotu, sód, fitoplankton. Wyniki badań z 2 czerwca br. z godziny 10.50 nie wykazały anomalii w chemizmie wody, a także obecności Prymnesium cf. Parvum, tj. złotej algi" - informuje Centrum Prasowe Wojewody.

Według oceny służb parametry wody wskazują, że śnięcie ryb nie nastąpiło w wyniku zbyt niskiego poziomu tlenu w wodzie, czyli tzw. przyduchy. Wszystkie martwe osobniki należały do jednego gatunku ryb karpiowatych o nazwie krąp. Odłów martwych ryb jeszcze tego samego dnia przeprowadziła Spółdzielnia Rybacka „Regalica”. Wyłowiono około 90 kg krąpią. Ryby trafiły do utylizacji.

Służby wskazują dwie prawdopodobne przyczyny śnięcia ryb. Jedną z nich może być kłusownictwo z wykorzystaniem prądu. Według drugiej hipotezy śnięcie ryb mogło być spowodowane osłabieniem po przebytym tarle i migracji na tarlisko.

(k)