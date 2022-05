W Przęsocinie z ciężarówki wylał się siarczan żelaza. To substancja żrąca i szkodliwa dla środowiska, dlatego trzeba było zamknąć drogę. Strażacy musieli zneutralizować zagrożenie wapnem. Główny wjazd do Szczecina jest zablokowany. Zarządzono objazd przez Skolwin. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do ok. 16.15.

(as)