Wykorzystał nieuwagę właściciela. Ukradł nie tylko nawigację

Dębnowscy policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę w związku z kradzieżą z otwartego samochodu mienia o wartości 1500 złotych.

Do zdarzenia doszło na ulicy Konopnickiej w Dębnie. Mężczyzna wykorzystał chwilową nieuwagę pokrzywdzonego i go okradł. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak ustalili funkcjonariusze, podejrzany ukradł nawigację samochodową oraz inne drobne rzeczy. Pokrzywdzony wartość skradzionego mienia oszacował na kwotę 1500 zł.

Policjanci na podstawie zebranych w tej sprawie informacji zatrzymanemu 29-latkowi przedstawili zarzuty, do których się przyznał. Dzięki natychmiastowej reakcji mundurowych z Dębna, utracone w wyniku kradzieży mienie w całości wróciło do właściciela. Teraz za popełnione przestępstwo sprawca kradzieży odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(reg)

