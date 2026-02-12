Ukradł 500 zł, posiedzi kilka lat

Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 58-letniemu mieszkańcowi powiatu sławieńskiego, podejrzanemu o kradzież z włamaniem do pomieszczenia gospodarczego. Dzięki skutecznym działaniom operacyjnym policjantów sprawa została szybko wyjaśniona.
Do przestępstwa doszło na terenie jednej z posesji w gminie Postomino. Sprawca, po zerwaniu kłódek w drzwiach, włamał się do pomieszczenia gospodarczego, w którym składowane były butle gazowe. Następnie ukradł znajdującą się tam gotówkę w kwocie 500 złotych.
Po zgłoszeniu sprawy funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sławnie natychmiast podjęli intensywne czynności operacyjne i dochodzeniowe.
Na podstawie zebranych informacji, oraz w wyniku intensywnej pracy operacyjnej policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy. Już kilka godzin po zgłoszeniu przestępstwa, zatrzymali 58-letniego mieszkańca powiatu sławieńskiego.
Podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli część skradzionej gotówki.
Zatrzymany usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat – poinformowała asp. szt. Kinga Warczak.
(K)