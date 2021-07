Wykorzystaj bon turystyczny. Aktywowana połowa

Ponad 89 tysięcy bonów turystycznych, ze 171,3 tys. przygotowanych w naszym regionie, aktywowali dotąd mieszkańcy województwa. Całkowicie wykorzystali 34 tys. z nich.



Polski Bon Turystyczny ma formę elektronicznego bonu, ważnego do końca marca 2022 r. Można go wykorzystać na terenie kraju do opłacenia m.in. pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem. Przysługuje niezależnie od poziomu dochodów.

Wartość aktywowanych w zachodniopomorskim bonów to niemal 77 mln zł, suma płatności nimi - 36,5 mln zł. Na 89 tys. aktywnych bonów rodzice całkowicie wykorzystali 34 tys. z nich.

Bon Turystyczny jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jest przyznawany na podstawie danych, które przekazują jednostki wypłacające świadczenie Rodzina 500 plus. Uprawnieni rodzice znajdą go w zakładce "Ogólny". W menu bocznym trzeba wejść w zakładkę "Polski Bon Turystyczny", a następnie "Mój bon".



Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, którzy chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, powinny wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Do tej pory zgłosiło się ich około 27 tysięcy.

- Żeby przystąpić do programu, trzeba wypełnić "Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny", które jest na PUE ZUS - informuje Karol Jagielski, rzecznik ZUS w naszym województwie. - Aby płatności trafiały do przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego, muszą one podać numer konta. Dlatego apel do przedsiębiorców, aby sprawdzali numer swojego rachunku bankowego. Zdarza się bowiem, że niektóre numery rachunków są błędne lub zamknięte.

W całym kraju z bonów skorzystali rodzice i opiekunowie ponad 3,5 mln dzieci. Dotąd bony turystyczne aktywowało 2,4 mln Polaków, na kwotę 2,1 mld złotych. Łączna wartość już zrealizowanych płatności wynosi 930 mln złotych.

(gan)