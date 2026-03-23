Wycofajcie ten projekt. Radni Osiedla o Strefie Czystego Transportu

SCT ma objąć m.in. ul. Mariacką. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Rada Osiedla Stare Miasto chce wycofanie z porządku wtorkowej sesji Rady Miasta Szczecin projektu uchwały o ustanowieniu Strefy Czystego Transportu. Wysłała w tej sprawie wniosek do przewodniczącego RM.

Osiedlowa rada argumentuje, że zanim radni będą głosować nad uchwałą, ona powinna ją zaopiniować. A nie dostała takiej możliwości.

W piśmie Michała Wójtowicza, sekretarza ROSM, przeczytamy: „Ustanowienie Strefy Czystego Transportu na terenie Starego Miasta jest decyzją o fundamentalnym znaczeniu dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych tego obszaru, co bezsprzecznie obligowało organ wykonawczy do przekazania projektu uchwały do Radzie Osiedla w celu wydania opinii. (…) jednakże do dnia dzisiejszego Rada nie otrzymała projektu uchwały”.

W środę Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt Rady Miasta Szczecin pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wprowadzającej strefę. Podczas posiedzenia urzędnicy podkreślili, że w ustaleniu takiej strefy chodzi przede wszystkim o znaczące zwiększenie szansy miasta na pozyskanie ponad 90 mln zł dofinansowania na zakup 20 autobusów elektrycznych dla spółki SPA Klonowica.

Strefa ma objąć 26 ulic i placów, w tym m.in. ul. Farną, Grodzką, Mariacką, Tkacką oraz rejon Podzamcza (ul. Sienna, Rynek Sienny, ul. Panieńska). ©℗

(as)

