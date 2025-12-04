PiS krytykuje Strefę Czystego Transportu w Szczecinie

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia Strefy Czystego Transportu potrwają do 5 stycznia przyszłego roku. Fot. Dariusz Gorajski

W Szczecinie trwają konsultacje dotyczące wprowadzenia Strefy Czystego Transportu. Radni Prawa i Sprawiedliwości mówią jasno: nie chcą SCT w żadnej formie.

- Strefy to tak naprawdę realizowanie polityki europejskiego Zielonego Ładu - stwierdził Krzysztof Romianowski, szef klubu PiS w Radzie Miasta. - Francja przyjęła ustawę likwidującą strefy. Polska też powinna zastanowić, czy nie odejść od tego pomysłu. Po co nam jest ta strefa? Jej zwolennicy mówią nam, że jest potrzebna, żebyśmy mogli otrzymywać środki europejskie. Tyle że w ostatnim czasie przegraliśmy konkurs na dofinansowanie nowego taboru. Wygrały miasta, które nie mają nawet ustawy intencyjnej dotyczącej strefy. A my mamy.

Dlatego, zdaniem PiS, wprowadzenie SCT nie ma logicznego uzasadnienia. Jedyne, do czego doprowadzi, to selekcja mieszkańców na lepszych, których samochody mogą wjechać do strefy, i gorszych, których samochody są za stare. Ponadto według prawicy akurat Szczecin nie ma problemu z nadmiarem spalin.

- Jeśli władze chcą koniecznie wprowadzić strefę, to niech to zrobią na Trzebuskich Łęgach. Jest tam droga przez pole prowadząca donikąd - ironizował Marek Duklanowski.

Maciej Kopeć ocenił, że uchwała dotycząca SCT jest merytorycznym gniotem. I stwierdził, że mająca większość w Radzie Miasta Koalicja Obywatelska zagłosuje za strefą bez względu na wynik konsultacji.

- Szczecin nie jest otwarty na kierowców, na przedsiębiorców potrzebujących transportu kołowego - ocenił Dariusz Smoliński.

Proponowane rozwiązania w SCT zakładają ograniczenie wjazdu jedynie najstarszym pojazdom, które nie spełniają wyznaczonych norm emisji spalin. Projekt przewiduje również liczne wyjątki, obejmujące m.in. mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie planowanej strefy.

Strefa miałaby objąć dolny i część górnego tarasu Starego Miasta, w granicach ulic Tkackiej, Wyszyńskiego, Małej Odrzańskiej, do linii Trasy Zamkowej. Według miejskich założeń jej wprowadzenie ma ograniczyć ruch najbardziej emisyjnych pojazdów, zmniejszyć hałas oraz poprawić jakość powietrza i bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Miasto wskazuje również, że ustanowienie strefy może zwiększyć możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zwłaszcza unijnych, na rozwój transportu publicznego.

Projekt poprzedziły analizy dotyczące ruchu pojazdów na obszarze Starego Miasta. Opracowany raport przewidywał dwa warianty działania strefy, mniej i bardziej restrykcyjny, obejmujące zakaz wjazdu dla aut niespełniających norm Euro 5 lub Euro 6. Ostatecznie zaproponowano mieszkańcom rozwiązanie łagodniejsze, wprowadzając dodatkowo liczne wyłączenia. Jak wyjaśnia zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski, zaproponowany model ma charakter pilotażowy i będzie podlegał ocenie w trakcie funkcjonowania.

Konsultacje społeczne potrwają do 5 stycznia 2026 roku. ©℗

