Kierowcy protestowali przeciwko Strefie Czystego Transportu w Szczecinie [GALERIA, FILM]

Fot. Piotr Sikora

Grupa użytkowników zabytkowych i klasycznych samochodów zorganizowała w niedzielę 28 grudnia przejazd przez Szczecin, aby zachęcić mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach dotyczących Strefy Czystego Transportu.

Przejazd rozpoczął się od spotkania z autami i ich właścicielami na Wałach Chrobrego. Potem pojazdy przejechały przez miasto na parking przy ul. Arkońskiej.

„Władze chcą wprowadzić w Szczecinie "Strefę Czystego Transportu". Oznacza to, że nie będzie można do niej wjechać samochodami sprzed 2005 roku z silnikiem benzynowym i sprzed 2009 roku z silnikiem diesla. Jednocześnie na zabytek w naszym województwie auto musi mieć obecnie co najmniej 40 lat. Do 5 stycznia 2026 roku prowadzone są konsultacje społeczne. To jedyna forma w jakiej możemy wyrazić sprzeciw, bo SCT w Szczecinie wcale nie musi być wprowadzona” - informowali organizatorzy wydarzenia. (K)

fot. Piotr Sikora

Film: Piotr Sikora

