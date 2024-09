Wybuchowe bankomaty

Efekt wysadzenia bankomatu w Podczelu. Fot. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wielkopolska policja zatrzymała dwóch mieszkańców Głogowa podejrzanych o włamania do bankomatów. Mężczyźni wysadzali bankomaty w różnych miejscach Polski, a następnie kradli z nich kasety z pieniędzmi.

Jak twierdzą mundurowi, złodzieje mają na swoim koncie włamanie do bankomatu 20 czerwca w Zbąszyniu oraz 26 lipca w Dopniewie. Przypisuje im się także wysadzenie podobnego urządzenia znajdującego się na terenie kołobrzeskiego osiedla Podczele, do którego doszło w nocy z 3 na 4 września. Przestępcy przy swojej działalności stosowali stałe ładunki wybuchowe, a nie gaz, jak to miało miejsce w innych tego typu incydentach. To pozwoliło kryminalnym na wytypowanie i zatrzymanie sprawców. Pomogły przy tym systemy monitoringów. Zarejestrowały one samochody, którymi posługiwali się złodzieje. Znalezienie przestępców nie było proste, bo często zmieniali oni miejsca zamieszkania, wyjeżdżając niejednokrotnie za granicę. Ostatecznie odnaleziono ich w Zielonej Górze. W miejscu, gdzie przebywali, znaleziono skradzione pieniądze oraz narzędzia przestępstw.

Jak informują śledczy, sprawa jest rozwojowa. Cały czas sprawdzane są inne przypadki kradzieży pieniędzy z bankomatów.

Zatrzymani mężczyźni trafili na trzy miesiące do aresztu śledczego. Obaj usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem. Za przestępstwa tej kategorii grożą im kary do 15 lat pozbawienia wolności. ©℗

(pw)