Odpowiedzą za okradanie bankomatów. Jest akt oskarżenia

Od roku do 10 lat pozbawienia wolności, a w jednym przypadku od lat 2 do 12 – takie kary grożą trzem osobom, przeciwko którym Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia. Są podejrzani m.in. o usiłowanie i dokonanie kradzieży z włamaniem do bankomatów.

Do przestępstw dochodziło w latach 2016-2018, a oskarżeni działali zarówno osobno, jak i w porozumieniu. Kradzieże i usiłowania kradzieży miały miejsce na terenie kilku województw, a jedno ze zdarzeń – na terenie Niemiec.

Z ustaleń śledczych wynika m.in., że w dniach 15 i 16 marca 2018 r. trzej podejrzani dokonali kradzieży osobowego VW, którym następnie udali się pod bankomat usytuowany w jednej z miejscowości powiatu kamieńskiego. Wykorzystując gaz doprowadzili do jego eksplozji, po czym zabrali znajdujące się w nim pieniądze w kwocie 460 550 zł.

Z kolei w nocy z 12 na 13 czerwca 2018 r. podejrzani usiłowali włamać się do bankomatu w jednej z miejscowości powiatu świdwińskiego. Celu jednak nie osiągnęli, bo nie mieli narzędzi pozwalających na pokonanie elementów konstrukcyjnych maszyny.

Dodatkowo jeden z podejrzanych dopuścił się kradzieży z włamaniem do bankomatu na terytorium Niemiec, skąd dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 115 820 euro. Natomiast jeden z członków grupy niezależnie od innych, usiłował dokonać włamania do bankomatu w jednej z miejscowości powiatu żagańskiego. Nie udało mu się jednak, ponieważ miał problemy z pokonaniem zabezpieczenia umożliwiającego zabór pieniędzy. Dopuścił się też innych przestępstw przeciwko mieniu, w tym rozboju z użyciem przemocy.

Podejrzani zostali zatrzymani, a na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich areszt tymczasowy. Wszyscy byli wielokrotnie karani sądownie. Przesłuchani w charakterze podejrzanych przyznali się do zarzucanych im czynów. Za zarzucone im przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, natomiast dodatkowo jednemu z nich za przestępstwo rozboju grozi od lat 2 do 12.

(t)