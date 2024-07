Wybili szybę, żeby ratować dziecko zamknięte w nasłonecznionym aucie

Troll "W tym" trolluje, a troll "Do" mu wtóruje. Że nie w temacie? Trolle to mają w dup.e.

Każdy zdrowo myślący człowiek to wie. Ale przecież pisowska propaganda nie jest skierowana do myślących

do trola "do"

Głupcy 2024-07-18 11:35:45 zawsze mają najwięcej do gadania tzn W Polsce i każdym innym kraju świata istnieje społeczne prawo do bycia głupim.

@W tym

2024-07-18 10:49:37

Przecież to jest budżet pisowski zostawiony na złość nowej władzy. Poczytaj o tym kiedy na następny rok składa się budżet do sejmu i do kiedy musi być uchwalony. Wtedy zrozumiesz po co Duda powoływał pisowski rząd po wyborach kiedy wiadomo było że przepadnie w głosowaniu. Chodziło by rząd koalicji nie miał czasu na działanie.