Czwartek, 12 marca 2026 r. 
Data publikacji: 12 marca 2026 r. 10:47
Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2026 r. 10:58
Wybijał szyby i kopał karoserię samochodów. Trafił na izbę wytrzeźwień
Fot. KPP w Stargardzie  

W Stargardzie doszło do poważnego aktu wandalizmu. Pijany mężczyzna uszkodził trzy zaparkowane samochody wybijając w nich szyby i kopiąc w karoserię.

O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci. Na podstawie relacji świadków ustalili oni kierunek, w którym uciekł sprawca i miejsce, w którym mógł się znajdować.

Policjanci ruszyli pod wskazany adres, gdzie zastali mężczyznę odpowiadającego podanemu wcześniej rysopisowi. Został on zatrzymany i doprowadzony do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, gdzie wytrzeźwiał. 

- Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyźnie przedstawiono zarzut uszkodzenia trzech samochodów osobowych. Za tego typu przestępstwo grozi odpowiedzialność karna - informuje asp. Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Policjanci przypominają, że stan nietrzeźwości nie stanowi okoliczności łagodzącej w przypadku popełnienia przestępstwa. Każdy odpowiada za swoje czyny, niezależnie od tego, czy znajdował się pod wpływem alkoholu.

(k)

