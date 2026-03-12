Wybijał szyby i kopał karoserię samochodów. Trafił na izbę wytrzeźwień

Fot. KPP w Stargardzie

W Stargardzie doszło do poważnego aktu wandalizmu. Pijany mężczyzna uszkodził trzy zaparkowane samochody wybijając w nich szyby i kopiąc w karoserię.

O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci. Na podstawie relacji świadków ustalili oni kierunek, w którym uciekł sprawca i miejsce, w którym mógł się znajdować.

Policjanci ruszyli pod wskazany adres, gdzie zastali mężczyznę odpowiadającego podanemu wcześniej rysopisowi. Został on zatrzymany i doprowadzony do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, gdzie wytrzeźwiał.

- Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyźnie przedstawiono zarzut uszkodzenia trzech samochodów osobowych. Za tego typu przestępstwo grozi odpowiedzialność karna - informuje asp. Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Policjanci przypominają, że stan nietrzeźwości nie stanowi okoliczności łagodzącej w przypadku popełnienia przestępstwa. Każdy odpowiada za swoje czyny, niezależnie od tego, czy znajdował się pod wpływem alkoholu.

