Wandalizm w tramwaju linii nr 6. Policja opublikowała zdjęcia potencjalnych sprawców

Fot. KMP Szczecin

Szczecińska policja opublikowała zdjęcia z monitoringu, na których widać osoby, które mogły brać udział w zdewastowaniu tramwaju linii nr 6.

Do zdarzenia doszło 26 kwietnia br. ok. godz. 16.50 na pętli Gocław, w drugim wagonie składu, poza zasięgiem wzroku motorniczego. Sprawcy poczekali aż tramwaj opustoszeje i błyskawicznie wycięli tapicerkę z ośmiu oparć oraz dwóch siedzisk, po czym wyszli na zewnątrz.

Postępowanie przygotowawcze w sprawie aktu wandalizmu, do którego doszło w tramwaju linii nr 6 prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód. W jego ramach policja zdecydowała się na opublikowanie zdjęć z monitoringu w tramwaju, na których widać osoby, które mogły dopuścić się dewastacji.

Policja prosi wszystkich, którzy rozpoznają przedstawione osoby lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości, o kontakt telefoniczny z dyżurnym Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą nr tel.: 47 78 19 104 lub bezpośrednio z prowadzącym postępowanie nr tel.: 47 78 16 469.

(k)