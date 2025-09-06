Sobota, 06 września 2025 r. 
REKLAMA 18 szczecin
REKLAMA

Nieśmieszny żart z fontanną w Podjuchach

Data publikacji: 06 września 2025 r. 14:26
Ostatnia aktualizacja: 06 września 2025 r. 14:26
Nieśmieszny żart z fontanną w Podjuchach
Fot. Rada Osiedla Podjuchy/Facebook  

Do fontanny w Parku Wolności w Podjuchach ktoś wlał płyn, który spowodował ogromną pianę. O zdarzeniu poinformowała Rada Osiedla Podjuchy, odniósł się do niego także prezydent Piotr Krzystek na swoim profilu na Facebooku.

Rada osiedla napisała: "Dzisiejszy poranek to niestety w Parku Wolności kosztowny „żart” w naszej osiedlowej fontannie. Czyszczenie fontanny i jej ewentualne ponowne uruchomienie to duże koszty. Sprawa zgłoszona do służb miejskich. Niestety najprawdopodobniej oznacza to koniec funkcjonowania fontanny w tym sezonie".

Sprawę skomentował także zastępca prezydenta Marcin Biskupski, nazywając akt wandalizmu "głupotą na dużą skalę".

Niestety, w okolicy nie ma monitoringu, który pozwoliłby ustalić sprawcę zdarzenia.

(K)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

czytam
2025-09-06 14:38:58
Polska młodzież/ GÓWNIARZE/ ma fantazję. FEJS-SZAIS-ZBUKA przejrzeć - gnoje na pewno się chwala i niech tatasia i mamasia zaplacą ile trzeba. Zidiociałe smarkacze, najgorsze wyniki egzaminów w Polsce. Reformy Warwary N. pewnie ich wychowowają.
E, tam
2025-09-06 14:34:38
tak jest zdecydowanie ładniej ! Tak jakoś twórczo jest. Poważnie jak dydy, dydy! Przynajmniej na jakiś czas to pozostawcie. Może wiaterek coś ładnie wyrzeźbi ! Zrobi się pamiątkowe focie. W sumie dobry pomysł. Tak już nudą zalatywało, a tu proszę , ktoś z ładną inicjatywą wyszedł. I tak praktycznie ,to trochu samo się też umyje. Płyn pieniący trucizną nie jest przecież ?
Amanda
2025-09-06 14:30:39
Niech Biskupski zajmie się kulturą która w mieście jest w opłakanym stanie a nie wymądrza się w nie swoich tematach.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

18 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję