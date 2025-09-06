Nieśmieszny żart z fontanną w Podjuchach

Fot. Rada Osiedla Podjuchy/Facebook

Do fontanny w Parku Wolności w Podjuchach ktoś wlał płyn, który spowodował ogromną pianę. O zdarzeniu poinformowała Rada Osiedla Podjuchy, odniósł się do niego także prezydent Piotr Krzystek na swoim profilu na Facebooku.

Rada osiedla napisała: "Dzisiejszy poranek to niestety w Parku Wolności kosztowny „żart” w naszej osiedlowej fontannie. Czyszczenie fontanny i jej ewentualne ponowne uruchomienie to duże koszty. Sprawa zgłoszona do służb miejskich. Niestety najprawdopodobniej oznacza to koniec funkcjonowania fontanny w tym sezonie".

Sprawę skomentował także zastępca prezydenta Marcin Biskupski, nazywając akt wandalizmu "głupotą na dużą skalę".

Niestety, w okolicy nie ma monitoringu, który pozwoliłby ustalić sprawcę zdarzenia.

(K)